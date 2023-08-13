متحور كورونا الجديد.. كل ما تريد معرفته عن "إيريس"

يتزايد القلق في الوقت الحالي بشأن خطورة متحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم "إيريس أوEG.5"، بعدما بات الأكثر انتشاراً في عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، بينما صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للاهتمام.

ويمثل المتحور الجديد مصدراً للقلق خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هو الحال مع "كوفيد طويل الأمد"، رغم تأكيد خبراء الصحة حتى الآن على أن السلالة الجديد لا تشكل تهديدا كبيراً، أو على الأقل ليست أخطر من المتحورات الرئيسية الأخرى المتداولة.

ما هو متغير إيريس؟

يرتبط إيريس بمتغير أوميكرون الفرعي الذى يسمى XBB.1.9.2، ويختلف تكوين إيريس قليلاً عن المتغيرات الفرعية السابقة.

أول ظهور لمتحور إيريس

وظهر تحديداً هذا المتحور لأول مرة في الصين في فبراير الماضي، إلا أن اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة كان في أبريل.

أعراض متحور إيريس

الحمى .

التهاب الحلق.

سيلان الأنف والسعال.

آلام الجسم والعضلات.

التعب والإسهال.