تحسين المظهر العام قرية ناصر الثورة التابعة بمركز الخارجة

تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قام فريق عمل قرية ناصر الثورة التابعة بمركز الخارجة بالقص والتهذيب للأشجار الموجودة على جانبي طريق الخارجة - باريس، الموازي لقرى ناصر الثورة. تم اتخاذ هذا التدبير بهدف تحسين المظهر العام للقرية وإبرازها بشكل لائق.

تُولت رئاسة القرية ليلى غوينم، التي أشرفت على عملية القص والتهذيب، حيث وجهت فريق العمل ونظمت عملية التنظيف والتجميل بدقة وحسب التعليمات المحددة. كما تلقى فريق العمل توجيهات من جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، لتنفيذ هذا الإجراء.

جاء هذا الإجراء ضمن جهود المحافظة لتحسين المظهر العام للمناطق والقرى التابعة لها. فهو يعكس الحرص على العناية بالبيئة وتعزيز الأماكن العامة وتحسين الجوانب الجمالية للمحيط.

ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة إيجابية بالنسبة لسكان قرية ناصر الثورة وللمارة عبر الطريق، حيث ستغير مظهر القرية إلى الأفضل وتعطي انطباعًا إيجابيًا عن المنطقة. تمثل هذه الجهود خطوة إضافية في سبيل تعزيز جاذبية المحافظة وتعزيز ثقافة الأخذ بالاعتبار للبيئة والمظهر الجمالي للمجتمع.

تعد هذه المبادرة أحد الأمثلة المشرفة للأعمال البيئية والتحسين في الوادي الجديد، وتظهر التزام المحافظة وفرقها بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية. يُثمن تعاون جميع الأطراف المشاركة في هذا الإجراء، ويأمل سكان المنطقة أن تستمر هذه الجهود في المستقبل من أجل الحفاظ على جمال المنطقة ورفع مستوى الحياة للجميع.