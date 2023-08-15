تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، على دعمهما لكافة مجالات الأنشطة التربوية خلال العام الدراسي وفي مراكز تنمية القدرات المتنوعة خلال فترة الصيف.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، على دعمه الكامل لكافة مجالات الأنشطة التربوية أثناء العام الدراسي وفي مراكز تنمية القدرات المتنوعة خلال فترة الصيف.

وقد تابع وكيل التعليم خطة عمل الأنشطة الصيفية للصحافة المدرسية، التي بدأت في بداية إجازة نهاية العام، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وتوجيه عام الصحافة.

وتهدف الأنشطة الصيفية للصحافة المدرسية إلى تنمية مهارات الطلاب في الكتابة الصحفية وتعزيز قدراتهم في هذا المجال. وتشمل تلك الأنشطة تصميم مجلة حائط تضم كافة الفنون الصحفية، بما في ذلك الكاريكاتير وإعداد وتدريب قارئ النشرة الإخبارية.

وتفتح مراكز تنمية القدرات بالإدارات التعليمية أبوابها أمام طلاب المحافظة لممارسة جميع فنون وأنماط الصحافة، حيث يتم تصقل وتنمية مهاراتهم في الكتابة الصحافية من خلال ورش العمل المختلفة. تهدف هذه الأنشطة إلى تشجيع الطلاب على التعبير بحرية وتطوير مواهبهم في هذا المجال.

يجدر بالذكر أن هذه الأنشطة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعليم وتطوير المهارات الإبداعية لدى الطلاب في محافظة الوادي الجديد. ويأمل المسؤولون في أن تسهم هذه الأنشطة في تنمية قدرات الطلاب وإثراء معرفتهم في مجال الصحافة والإعلام.

أسلوب الكتابة الصحفية وقوالبها وفن الكاريكاتير بمراكز تنمية القدرات فى الوادى الجديد

أسلوب الكتابة الصحفية وقوالبها وفن الكاريكاتير بمراكز تنمية القدرات فى الوادى الجديد

أسلوب الكتابة الصحفية وقوالبها وفن الكاريكاتير بمراكز تنمية القدرات فى الوادى الجديد

أسلوب الكتابة الصحفية وقوالبها وفن الكاريكاتير بمراكز تنمية القدرات فى الوادى الجديد