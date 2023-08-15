توفير السلع الغذائية للمواطنين بالوحدات القروية التابعة لمركز الخارجة

تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف جهاد المتولى، رئيس مركز ومدينة الخارجة، يتم يوميا طرح كميات من السلع الاستهلاكية، مثل السكر والزيت والأرز، للمواطنين في الوحدات القروية التابعة للمركز، وذلك تيسيرا عليهم.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رفاهيتهم. حيث يهدف طرح هذه الكميات من السلع الأساسية إلى تخفيف العبء المادي على المواطنين وتوفير مستلزمات حقوقهم الأساسية.

وفي هذا السياق، تعمل الجهات المعنية على تزويد هذه الوحدات القروية بكميات وافرة من السكر والزيت والأرز، بهدف كفاية استهلاك المواطنين وتلبية حاجاتهم المتنوعة. وفي حال توفر الظروف المناسبة، فإن هذه الكميات قابلة للزيادة لضمان استدامة تلبية احتياجات السكان.

يشعر المواطنون في الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة الخارجة بالارتياح تجاه هذه المبادرة التي تجعل السلع الاستهلاكية ذات أسعار معقولة ومتاحة بشكل يلبي احتياجاتهم اليومية. كما يعبرون عن تقديرهم وامتنانهم للقائمين على هذه العملية التي تشكل بدورها دعمًا فعالًا للأسر وتساهم في تحسين معيشتهم.

إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي السلطات المحلية لضمان تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين في المناطق الريفية، وتطوير جودة حياتهم وتوفير فرص الازدهار لهم. وتعكس أيضًا الروح الخدمية والرؤية السبقة التي يتمتع بها المحافظ وفريق العمل، حيث يعملون بجهود متواصلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في محافظة الوادي الجديد

ويأتي طرح كميات السلع الاستهلاكية في الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة الخارجة يشكل استجابة فعالة لاحتياجات المواطنين ويتماشى مع مبادرات السلطات المحلية لتحسين معيشتهم. وقد أثبتت هذه المبادرة جدواها في توفير سلع أساسية بأسعار معقولة وبكميات كافية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للسكان.