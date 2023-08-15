تشغيل مواقف سيارات الأجرة بقري حياه كريمة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء تشغيل مواقف سيارات الأجرة المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز كفر سعد لافتة الى أنه تم إنشاء عدد ١١ موقف بقرى كفر الوسطاني وتفتيش ثان كفر سعد البلد والسوالم وكفور الغاب وكفر سليمان البحرى وكفر المنازلة والزهراء وأم الرزق والعباسية و كفر المرابعين الشرقية

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن مخطط التطوير الذى تستهدفه المبادرة تضمن إنشاء مواقف لسيارات الأجرة وأسواق حضارية تم تشغيلها أيضًا مؤخرًا لتحقيق طفرة بكافة الخدمات بقرى المركز ، و الإرتقاء بالشكل الحضارى لها ، موضحة أن كل موقف تضمن حارات لانتظار السيارات و دورات مياه كما تم توصيل شبكات المرافق لكل موقف وتجهيزه بمظلة ، وذلك لتوفير مكان مجهز لانتظار سيارات الأجرة للقضاء على أى صور للعشوائية