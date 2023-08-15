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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تختتم فعاليات ورشة الحرف اليدوية بالمنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) من خلال الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية فعاليات ورشة الحرف اليدوية الخاصة بصناعة الريزن ، تحت شعار " حرفتك ..صنعتك " ، بمشاركة 15 من عضوات أندية الفتاة وأندية التطوع بمركز شباب قلتى الكبرى بمحافظة المنوفية .  

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الشباب والرياضة والعمل الدولية تنظمان تدريب مدربين TOT "دليل مستقبل العمل"

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الشباب والرياضة ترد على فيديو أزمة البطل الأوليمبي

 هدفت الورشة إلى مساعدة فتيات وسيدات ملتقى الحرف اليدوية ، بالإضافة إلى التمكين الإقتصادى للمرأة ، وتحسين مستوى معيشتهن وظروفهن .      

تضمنت تدريبات الورشة مجموعة من التدريبات على الاشغال اليدوية ، بالإضافة الى تدريب الفتيات على أنواع الريزن ، وكيفية تركيب المادة ، وعمل القوالب وخروج المنتج فى شكله النهائى .

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