الشباب والرياضة تختتم فعاليات ورشة الحرف اليدوية بالمنوفية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) من خلال الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية فعاليات ورشة الحرف اليدوية الخاصة بصناعة الريزن ، تحت شعار " حرفتك ..صنعتك " ، بمشاركة 15 من عضوات أندية الفتاة وأندية التطوع بمركز شباب قلتى الكبرى بمحافظة المنوفية .

هدفت الورشة إلى مساعدة فتيات وسيدات ملتقى الحرف اليدوية ، بالإضافة إلى التمكين الإقتصادى للمرأة ، وتحسين مستوى معيشتهن وظروفهن .

تضمنت تدريبات الورشة مجموعة من التدريبات على الاشغال اليدوية ، بالإضافة الى تدريب الفتيات على أنواع الريزن ، وكيفية تركيب المادة ، وعمل القوالب وخروج المنتج فى شكله النهائى .