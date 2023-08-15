الشباب والرياضة والعمل الدولية تنظمان تدريب مدربين TOT "دليل مستقبل العمل"

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن استراتيجية الوزارة ترتكز أحد محاورها على المساهمة فى تدريب الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، وهو نهج تحرص الوزارة على تنفيذه بصورة مستمرة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات العمل المدني و القطاع الخاص.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تدريب مدربين TOT تحت عنوان "دليل مستقبل العمل"، ضمن أنشطة مشروع أندية البحث عن وظيفة "شباب للمستقبل"، خلال الفترة من (١٤-١٧) أغسطس الجاري، بمحافظة الاسكندرية.





يتضمن التدريب مجموعة من العاملين بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات الاسكندرية ودمياط وكفر الشيخ.

ويهدف مشروع "شباب للمستقبل" إلى تحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري وشباب الوافدين، وذلك من خلال رفع مهارات الشباب وتعزيز فرص حصولهم على العمل وتقديم خدمات المشورة المهنية داخل مراكز الشباب.

الجدير بالذكر أن تدريب " دليل مستقبل العمل " يشمل مجموعة من المعارف والمهارات التي من شأنها صقل مهارات مدربي وزارة الشباب والرياضة، والمتمثلة في حقوق والتزامات العمل، السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، منازعات العمل وآليات التفادي والتسوية، الحوار المجتمعي والتمييز في العمل ومجموعة متنوعة من مهارات وأساليب التدريب والتيسير.

ومن المقرر تنفيذ تدريب مدربين أخر بمحافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية".