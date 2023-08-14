البرهان: السودان يئن تحت وطأة ظروف معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إن السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث.

وترصد بوابة الوفد الإلكترونية أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان:

السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث.

المؤامرة تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير الشعب السوداني.

الشعب السوداني يواجه بصبر وإيمان أبشع فصول الإرهاب على أيدي حميدتي وأعوانه.

نشهد جرائم لم نر لها مثيلًا في البلاد.

القوات المسلحة ستقف مع الشعب وصولًا إلى إجراء انتخابات حرة.

سنظل قوات محترفة تقف مع خيارات الشعب.

سنحتفل قريبًا جدًا بالنصر على هذا التمرد الغاشم.



يشار إلى أن السودان يئن تحت وطأة ظروف معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

وأسفرت الحرب في السودان، التي تتركز في الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور غرب البلاد، وبعض المناطق الجنوبية، عن مقتل نحو 3900 شخص على الأقل، ودفعت أكثر من 4 ملايين آخرين إلى النزوح عن منازلهم، وفق الأمم المتحدة.