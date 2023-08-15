عاجل.. تغيرات في أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، تغيرات طفيفة أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه

أسعار الدولار في البنك المركزي

سعر الشراء:- 30.83 جنيه.

سعر البيع:- 30.96 جنيه.

أسعار اليورو في البنك المركزي

سعر الشراء:- 33.73 جنيه.

سعر البيع:- 33.88 جنيه.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سعر الشراء:- 39.14 جنيه.

سعر البيع:- 39.31 جنيه.

أسعار الريال السعودي في البنك المركزي

سعر الشراء:- 8.21 جنيه.

سعر البيع:- 8.25 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر الشراء:- 100.19 جنيه.

سعر البيع:- 100.64 جنيه.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سعر الشراء:- 8.39 جنيه.

سعر البيع:- 8.42 جنيه.

أسعار الدينار البحريني في البنك المركزي

سعر الشراء:- 81.76 جنيه.

سعر البيع:- 82.13 جنيه.

أسعار الريال العماني في البنك المركزي

سعر الشراء:- 80.07 جنيه.

سعر البيع:- 80.41 جنيه.

أسعار الريال القطري في البنك المركزي

سعر الشراء:- 8.45 جنيه.

سعر البيع:- 8.50 جنيه.

أسعار الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر الشراء:- 43.52 جنيه.

سعر البيع:- 43.73 جنيه.