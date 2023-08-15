عاجل
لأول مرة.. الأمير هاشم يؤدي اليمين الدستورية نائبًا للعاهل الأردني الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 مفاجأة.. نيمار يخطط للعودة لـ برشلونة
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف ملابسات وفاة شخصين في مشاجرة بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة ومتوفيين.

اقرأ أيضًا: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها


 

txt

جنايات الزقازيق تقضى بالمشدد 15 سنة لعامل حاز مواد مخدرة بالشرقية

txt

الداخلية تنفي مصرع نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة الاعتداء

وبانتقال وفحص قوات الأمن تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (شخصين وسيدة) مصابين بطلقات نارية وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وعقب ذلك توفى اثنان منهم متأثران بإصابتهما، طـرف ثانى (شخصين وبحوزتهما " 2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار) جميعهم مقيمون بدائرة المركز، واتهم الطرف الأول الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما نتج عنها الإصابات المشار إليها بسبب خلافات بينهم، وبمواجهة الطرف الثانى اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، نجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان فى ضبط سيدتين، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة".

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية

وبمواجهة المتهمتين، اعترفتا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تنجح في إدخال تقنية حديثة لحقن أورام الكبد

مكافحة كورونا: حقنة الأنفلونزا جريمة طبية بكل المقاييس (فيديو)

إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

تأجيل محاكمة عامل أنهى حياة طالب في مشاجرة بباب الشعرية

تسببوا في وفاة شخص .. ضبط أطراف مشاجرة بالوراق

الأمن يضبط طرفي مشاجرة تسببت في وفاة شاب بالوراق

شاب يفقد حياته بسبب شجار في الدقهلية