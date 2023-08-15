كشف ملابسات وفاة شخصين في مشاجرة بسوهاج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة ومتوفيين.

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وبانتقال وفحص قوات الأمن تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (شخصين وسيدة) مصابين بطلقات نارية وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وعقب ذلك توفى اثنان منهم متأثران بإصابتهما، طـرف ثانى (شخصين وبحوزتهما " 2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار) جميعهم مقيمون بدائرة المركز، واتهم الطرف الأول الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما نتج عنها الإصابات المشار إليها بسبب خلافات بينهم، وبمواجهة الطرف الثانى اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، نجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان فى ضبط سيدتين، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة".

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية

وبمواجهة المتهمتين، اعترفتا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.