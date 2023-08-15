جنايات الزقازيق تقضى بالمشدد 15 سنة لعامل حاز مواد مخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، عامل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة كمية لجوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "جهاد. م. ص" ، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 31 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وسلاح ناري عبارة عن بندقية آلية و 7 طلقات لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.