فوز طب طنطا بالميدالية الماسية للمرة الخامسة علي التوالي

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، فوز مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب بالميدالية الماسية للمرة الخامسة على التوالي من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الميدالية الماسية تعد أعلى تصنيف من الجمعية الاوروبية للسكتة الدماغية، حيث استقبل المركز ٤٨٢ حالة خلال 4 شهور، وقام باجراء ٢٤١ قسطرة مخية في ٨ شهور، و١٨٠ حقن جلطات، و61 حالة علاجية، مقدماً التهنئة لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية بقيادة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب على هذا الإنجاز، مشيدًا بجهود قسم الأمراض العصبية والنفسية ومركز الطب النفسي وطب وجراحات المخ والأعصاب بكلية الطب بالجامعة.

وأشار الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب استطاع حصد الميدالية الماسية لعام ٢٠٢٣ للمرة الثانية خلال هذا العام، مشيراً إلى الجائزة تأتى تقديرًا واعترافًا دوليًا لجودة الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية والتي تشمل حقن مرضى السكتة الدماغية، وعمليات القسطرة المخية للسكتة الدماغية، وخدمات ما بعد الحقن والقسطرة من عنايات مركزة مكثفة.

وأشاد عميد طب طنطا بجهود فريق العمل: الدكتور حسام الصاوي رئيس القسم ومدير المركز، والدكتورة عزه عباس، والدكتور ايهاب شوقي، والدكتور احمد كشك نائب مدير المركز والدكتور وفيق بهنسي، والدكتور حازم عبد الخالق، والدكتور أحمد أشرف، والدكتور بهاء سطيحة، والدكتور هاني هلال، والدكتور أحمد رويشة، والمدرسين المساعدين والأطباء المقيمين.