اليوم .. بيراميدز يبدأ تدريباته استعدادا للموسم الجديد

يعود مساء اليوم، فريق نادي بيراميدز لبدء استعداداته للموسم الجديد، بعد الإجازة التي حصل عليها الفريق منذ ٢٣ يوليو الماضي وآخر مباريات الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته بملعب النادي بالدفاع الجوي، بمشاركة جميع اللاعبين والعناصر الجديدة التي تعاقد معها النادي، تحضيرا للمرحلة المهمة المقبلة وبداية مشوار قوي في موسم صعب.

ويبدأ بيراميدز مشواره في الموسم الجديد، منتصف شهر سبتمبر المقبل في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث ينتظر مواجهة الفائز من فريقي الجيش الرواندي وجاديكا الصومالي في دور ال٣٢ من البطولة القارية.

كما يستعد الفريق لانطلاقة الدوري الممتاز في نسخته المقبلة، وكذلك مواجهات منتظرة قوية في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، ونسختي كأس مصر القديم والجديد.