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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق

حاتم نجيب
حاتم نجيب

تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، إذ ارتفع سعر الكيلو من 6 جنيهات إلى 15 جنيهًا، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، ويتساءل الكثير من المستهلكين عن أسباب الارتفاع بهذا الشكل.

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وفي السياق قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن ارتفاع أسعار الطماطم ووصولها إلى 15 جنيهًا يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة وسوء الأحوال الجوية وعدم استقرارها.

وأشار نجيب في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" إلى أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أدت بدورها إلى ضعف الإنتاجية من محصول الطماطم بشكل عام، إضافة إلى الموجة الحارة التي أثرت بالسلب على العديد من المحاصيل، وهو ما تسبب في تلف بعض المحاصيل قبل الجني مما أدى إلى قلة المعروض.

وأضاف، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن ارتفاع أسعار الطماطم يكون لفترة مؤقتة، مؤكدًا أن الفترة القادمة سوف تشهد زيادة من المعروض من محصول الطماطم، مما يساهم في انضباط الأسعار مع بداية شهر سبتمبر.

وأكد حاتم نجيب أن الفترة القادمة سوف تشهد ثبات في أسعار الطماطم ويليها مباشرة انخفاض تدريجي في الأسعار، لافتًا إلى أننا مقبلين على مواسم زراعية جديدة في محصول الطماطم، متوقعًا زيادة الإنتاجية في حالة استقرار الأحوال الجوية واعتدال المناخ.

محصول الطماطم

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

 

يتراوح سعر كيلو البصل بين 13 و16 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو الثوم بين 24 و30 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 7.5 و9.5 جنيه.

 

يتراوح سعر كيلو الكوسة بين 7 و9 جنيهات.

 

يتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و20 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو خيار بلدي بين 5 و9 جنيهات.

 

يتراوح سعر كيلو البامية بين 25 و30 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

 

يتراوح سعر كيلو اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه.

 

يتراوح سعر كيلو الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

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