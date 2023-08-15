إقامة الأسبوع الرابع للمجموعة الثانية في دوري شباب الوادي الجديد

أُقيمت مباريات المجموعة الثانية للأسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد، على أرض ملعب مركز شباب أولاد عبد الله بقطاع شباب بلاط.

وجاءت المباراة الأولى بين فريقي مركز شباب أولاد عبد الله وفريق مركز شباب أسمنت في الساعة 6 مساءً، أما المباراة الثانية، أقيمت بين فريقي مركز شباب البشندي وفريق مركز شباب أسمنت، وتم تنظيم المباراة الثالثة ين فريقي مركز شباب تنيدة وفريق مركز شباب الداخلة.

وأكد بهاء الدين شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه في سابقة جديدة لدوري مراكز الشباب، سيتم تشكيل منتخب باسم محافظة الوادي الجديد لتمثيل المحافظة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وفقاً للشروط العامة للدوري.

وجاءت نتائج مباريات الأسبوع الرابع للمجموعة الثانية في دوري مراكز الشباب "توتال إنرجيز" لموسم 2024/2023 في محافظة الوادي الجديد على النحو التالي: فاز مركز شباب أسمنت على مركز شباب أولاد عبد الله بنتيجة 1-0، وفاز مركز شباب مرزوق على مركز شباب البشندي بنتيجة 4-0، كما فاز فريق مركز شباب الداخلة على فريق مركز شباب تنيدة بنتيجة 5-2.

وتنافست المجموعة الثانية بين مراكز شباب قطاع الداخلة ومراكز شباب قطاع بلاط، وتقام جميع مباريات الأسبوع الرابع للمجموعة الثانية على ملاعب قطاع شباب بلاط.

وتأتي هذه المباريات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإشراف عام من بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

الاسبوع الرابع للمجموعة الثانية في دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد

الاسبوع الرابع للمجموعة الثانية في دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد

الاسبوع الرابع للمجموعة الثانية في دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد

الاسبوع الرابع للمجموعة الثانية في دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد

الاسبوع الرابع للمجموعة الثانية في دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد

الاسبوع الرابع للمجموعة الثانية في دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد

الاسبوع الرابع للمجموعة الثانية في دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد

الاسبوع الرابع للمجموعة الثانية في دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد

الاسبوع الرابع للمجموعة الثانية في دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد