بدء إنعقاد الجمعية العمومية بمراكز شباب الوادي الجديد

تشهد مراكز الشباب والأندية الرياضية في محافظة الوادي الجديد، بدء انعقاد الجمعية العمومية وفق جدول زمني محدد، وعقد الجمعية العمومية لمركز شباب البشندي التابع لإدارة شباب بلاط، حيث حضر 109 أعضاء من إجمالي 116 عضواً في مقر الاجتماع.

تأتي انعقاد الجمعيات العمومية تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد والهيئة المسؤولة عن انعقاد هذه الجمعيات. يتم انعقاد هذه الجمعيات لانتخاب مجالس إدارة كاملة أو استكمال أعضاء المجالس الحالية حسب لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب.

وأكد بهاء الدين شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أنه تم دعوة الجمعيات العمومية وفتح باب الترشح في مراكز الشباب بجميع الإدارات لجميع المقاعد في مجالس الإدارة، سواء كان الهدف استكمال المجلس الحالي أو انتخاب مجلس كامل. يتم استكمال الدعوات الأخرى لانعقاد الجمعيات العمومية حتى 31 أكتوبر، وتستمر هذه الجمعيات حتى 14 ديسمبر 2023.

وأشار إلى أن انعقاد الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية يبدأ من 11 أغسطس حتى 30 نوفمبر بإشراف قضائي، ولفت أنه تم تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة، سواء كان هناك بند انتخاب أو استكمال. يتم استقبال الطلبات لمدة سبعة أيام من تاريخ دعوة الجمعية، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً. وتُعقد الجمعيات خلال 45 يومًا من تاريخ الدعوة، وتتم تنظيمها بواسطة إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، وبحضور أعضاء اللجنة العليا للمشرفة على العملية الانتخابية برئاسة شوقي وجمعه عطية ومحمود عامر وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.

تأتي هذه الجمعيات تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الوادي الجديد، اللواء الدكتور محمد الزملوط، وبإشراف عام من بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد

بدء انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز شباب الوادي الجديد

بدء انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز شباب الوادي الجديد