مركز شباب درب الأربعين 2 يشارك في مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة

تقوم مراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد، بترشيد استهلاك الطاقة من خلال توفير نسبة 50% من كهرباء المباني الإدارية والملاعب وغيرها. ويمثل مركز شباب درب الأربعين 2 في قطاع باريس بالوادي الجديد مثالًا على ذلك.

تأتي هذه المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. وتم تنفيذ هذه الخطة بتوجيهات ومتابعة من بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

تهدف تلك الجهود إلى تحقيق توفير الطاقة الكهربائية وتخفيض فواتير الطاقة للمرافق العامة، مع استخدام تقنيات حديثة ومبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية، إذ يشكل ترشيد استهلاك الطاقة قضية هامة في سبيل تحقيق ذلك، وإن هذه المبادرة التي تم تنفيذها في محافظة الوادي الجديد هي مثال يُحتذى به للجهود التي تبذلها المحافظات المصرية الأخرى في سبيل تحقيق استدامة الطاقة وتوفيرها بطرق أكثر فاعلية. وتشجع هذه المبادرات المستخدمين على المساهمة في التنمية المستدامة من خلال التقليل من استهلاك الطاقة في حياتهم اليومية.

ومن المتوقع أن تتواصل مثل هذه المبادرات وتتوسع لتشمل المزيد من المرافق العامة في جميع أنحاء البلاد، مما يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء مستقبل مستدام وخالٍ من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

مركز شباب درب الاربعين 2 يشارك في مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة

مركز شباب درب الاربعين 2 يشارك في مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة

مركز شباب درب الاربعين 2 يشارك في مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة