السعودية.. كيفية إضافة مولود جديد في برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج تقدمه الحكومة السعودية لتقديم دعم مالي مباشر للأسر والأفراد المستحقين للدعم، بغية مساعدتهم على مصاعب الحياة، حيث يحرص برنامج حساب المواطن على تقديم الدعم للمواطنين الراغبين في الاشتراك ومحدودي الدخل.

برنامج حساب المواطن

ويتسلم المستحقين للدعم، المساعدات للدفع الجديدة ويوم 10 من كل شهر وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن، والذي يعتبر واحد من ضمن برامج المملكة التي تقدم الدعم للكثير من الفئات ولكن بتوافر شروط حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

فئات مستفيدة من برنامج حساب المواطن

الأسر المنخفضة الدخل وتحتاج إلى الدعم المالي

الأرامل والأيتام الذين يعيشون في أوضاع مالية صعبة

الأفراد ذوي الدخل المحدود

العاطلين عن العمل

ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة

المتقاعدين يشمل البرنامج المتقاعدين الذين لديهم احتياجات مالية

كيفية إضافة مولود جديد في حساب المواطن

في البداية يجب الدخول إلى حساب المواطن من هنا

النقر على تعبئة الطلب.

النقر على البيانات التي تخص التابعين، والضغط على إضافة.

إضافة المولود واستيفاء المعلومات الخاصة بصلة القرابة

النقر على حفظ لحفظ البيانات

الانتظار حتى تتم دراسة الأهلية واستحقاق التابع في حساب المواطن

أخيرًا ظهور الأهلية بالنسبة له والموافقة أو الرفض على إضافته.

وزارة المواد البشرية السعودية

جدير بالذكر تقوم وزارة المواد البشرية السعودية، بصرف دعم حساب المواطن لجميع المستحقين، يوم 10 من الشهر الميلادي الجاري، حيث يعتبر حساب المواطن واحدًا من البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى توفير الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود.