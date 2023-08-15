فيضانات مدمرة تنهي حياة العشرات في جبال الهيمالايا| شاهد

أمطار غزيرة اجتاحت جبال الهيمالايا الهندية، وأزمة طقس خلفة مشاهد مروعة، وبيوت هُدمت وفيضانات مدمرة أنهت حياة العشرات في جبال الهيمالايا، بالإضافة إلى أنها تجرف السيارات نحو المنحدرات، في وقت انهارت فيه الطرق والبنية التحتية.

الأمطار الرعدية القياسية

الأمطار الرعدية القياسية في جبال الهيمالايا تسببت في وفاة العشرات، بينما حُصر أكثر من 12 شخصًا تحت الركام.

وقال رئيس حكومة ولاية هيماتشال براديش بالهند: إن الكوارث الطبيعية لم تكن موجودة في جبال الهيمالايا، والآن يستمر هطول الأمطار لأيام ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة.

مخاطر الأمطار الغزيرة في ولاية هيماتشال ليست معتادة، ولم يخض السكان غِمار تجربته سابقا، ولم يكونوا على أُهبة الاستعداد للتعامل معها.

وسعيا لتقليل المخاطر، أغلقت المدارس والمؤسسات، ونقل أكثر الأشخاص المعرضين للمخاطر إلى الملاجئ الآمنة، وأعلنت هيئة الأرصاد الهندية الأنذار الأحمر في ولايتين، وهناك أمل في تراجع مستوى الأمطار القياسي خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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