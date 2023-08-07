روسيا تحتج على توفير اليابان منصة لمنظمة غير مرغوب بها

أخطرت "وزارة الخارجية الروسية"، سفارة طوكيو لدى موسكو باحتجاجها، بعد توفير اليابان بشكل رسمي منصة لفائدة منتدى منظمة غير مرغوب بها في روسيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"، مساء اليوم الاثنين.

وذكرت الخارجية أن "روسيا وجهت احتجاجا للسفارة اليابانية في موسكو بخصوص توفير طوكيو، بشكل رسمي، منصة لمنتدى منظمة غير مرغوب بها في روسيا".

وأكدت الوزارة أنه "في حال تكرار الاستفزازات، يجب على طوكيو أن تكون مستعدة لإجراءات الرد الروسية التي ستصبح أكثر تأثيرا على المصالح اليابانية".

من ناحية أخرى، أحبط "الأمن الفيدرالي الروسي"، تفجيرًا إرهابيًا استهدف ساحة للأطفال بمدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الاثنين.

وأفاد المتحدث باسم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون، بأن طواقم جهاز الأمن منعت هجوما إرهابيا في مدينة نوفايا كاخوفكا، حيث عثرت على عبوة ناسفة يدوية الصنع محشوة بالمسامير والصواميل لإلحاق أكبر عدد ممكن من الإصابات.

فريق المتفجرات

وأضاف أنه تم العثور على العبوة في ساحة للأطفال في فناء أحد المباني السكنية، وأن فريق المتفجرات قرر تفجيرها في مكانها بالنظر لخطورتها.

وفي سياق آخر، تُوفي مُراهق وأصيب اثنان آخران في حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة صغيرة تقل مجموعة أطفال على طريق كراسنودار - ييسك السريع في كوبان بروسيا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وأفادت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية الروسية في المنطقة، بأن الحادث وقع حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، في منطقة بريوخوفيتسكي على طريق كراسنودار - ييسك السريع، حيث اصطدمت شاحنة من طراز "ميتسوبيشي فوسو" بحافلة صغيرة، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا في طريقهم للمشاركة في مسابقة لكرة القدم.

ووفقًا للوزارة، أسفر الحادث عن مصرع مراهق يبلغ من العمر 15 عاما، وإصابة مراهقين آخرين بنفس العمر.

ويُجري التحقيق في ملابسات الحادث، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن سائق الشاحنة البالغ من العمر 46 عاما قاد شاحنته إلى الممر القادم، في مكان محظور واصطدم بالحافلة من الجانب.