تمويل 36 مشروعًا بتكلفة 4.7 مليون جنيه بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك"، خلال شهر يوليو ٢٠٢٣، بلغ ٣٦ مشروعًا مختلف النشاط. وقد تم تنفيذ هذه المشروعات بتكلفة إجمالية قدرها ٤.٧ مليون جنيه، مما ساهم في توفير ٧٤ فرصة عمل لأبناء المحافظة.

ولفت المحافظ، إلى دعم جميع الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية. وتحقيقًا لهذا الهدف، يتم تنفيذ دراسات جدوى متكاملة للمشاريع وتقديم جميع التسهيلات الممكنة.

ويُذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها منذ بداية مبادرة مشروعك وحتى الآن بلغ ٦٩٤٧ مشروعًا، بتكلفة إجمالية قدرها ٥٩٢ مليون جنيه، وقد تم من خلال هذه المشروعات توفير ١٤ ألفًا و١٧٧ فرصة عمل مهمة في المحافظة.

يعتبر هذا التقدم في تنفيذ مشروعك نتيجة حقيقية للجهود المبذولة من قبل فريق العمل والقيادة الرشيدة، وتؤكد هذه الأرقام على تفاني الحكومة في توفير فرص عمل حقيقية وتحسين الظروف المعيشية للسكان في الوادي الجديد.