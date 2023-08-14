ثقافة المنيا تناقش كيفية الحفاظ على البيئة والنظافة بدلجا

نظم فرع ثقافة المنيا، برئاسة الدكتورة رانيا عليوة والتابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، عددًا من الفعاليات الهامة، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، على تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، تأتي أهمية دعم المرأة المصرية في كل المجالات.

قدمت مكتبة دلجا الثقافية مناقشة كتاب "بوابة التاريخ" للكاتب محمد الشافعي، حيث تم مناقشته من قبل وفاء أحمد في تاريخ غير محدد. تناول الكتاب موضوعًا تاريخيًا هامًا ونال اهتمام الجمهور المشارك في المناقشة.

بجانب ذلك، نظمت فعالية أخرى عنوانها "الحفاظ على البيئة"، حيث قدمت سهام فضل الله محاضرة في هذا الموضوع المهم والحاضر في حياتنا اليومية.

وفي نفس السياق، قدم بيت الثقافة محاضرة أخرى بعنوان "النظافة من الإيمان"، التي قدمها حمدي محمد عفاف، حيث تطرقت المحاضرة إلى أهمية النظافة وتأثيرها على الجانب الروحي والاجتماعي للفرد والمجتمع.

ولا يقتصر دور فرع ثقافة المنيا على المناقشات والمحاضرات فقط، بل قدم أيضًا مناقشة لكتاب آخر بعنوان "شارع المساجد الأثرية" للكاتب حسن عبد الوهاب، تمت مناقشته بواسطة عبد العزيز أحمد.

تعكس هذه الفعاليات التي نُظمت في فرع ثقافة المنيا، التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة، ودعم المرأة المصرية في مجالات الثقافة والفن والتعليم، ما يعزز دورها في المجتمع ويساهم في تطورها ونهضتها.

ثقافة المنيا تناقش بوابة التاريخ وكيفية الحفاظ على البيئة والنظافة بدلجا

ثقافة المنيا تناقش بوابة التاريخ وكيفية الحفاظ على البيئة والنظافة بدلجا

ثقافة المنيا تناقش بوابة التاريخ وكيفية الحفاظ على البيئة والنظافة بدلجا

ثقافة المنيا تناقش بوابة التاريخ وكيفية الحفاظ على البيئة والنظافة بدلجا

ثقافة المنيا تناقش بوابة التاريخ وكيفية الحفاظ على البيئة والنظافة بدلجا

ثقافة المنيا تناقش بوابة التاريخ وكيفية الحفاظ على البيئة والنظافة بدلجا

ثقافة المنيا تناقش بوابة التاريخ وكيفية الحفاظ على البيئة والنظافة بدلجا

ثقافة المنيا تناقش بوابة التاريخ وكيفية الحفاظ على البيئة والنظافة بدلجا