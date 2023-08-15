أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يهتم الكثير بالبحث عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 في كأس العالم للسيدات ودوري أبطال آسيا وأوروبا وغيرها، وما القنوات الناقلة.

وتقام مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا في الأدوار التمهيدية.

مواعيد مباريات اليوم

تلتقي إسبانيا مع نظيرتها السويد في نصف نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وفي دوري أبطال أوروبا تُلعب العديد من مباريات الدور التمهيدي، أبرزها مباراة غلطة سراي واولمبيا ليوبليانا السلوفيني.

وفي دوري أبطال آسيا، يلتقي شباب الأهلي مع الوحدات الأردني، في حين يواجه الشارقة نظيره باشوندهارا كينغز.

مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات

إسبانيا × السويد (11:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

الشارقة × باشوندهارا كينغز (19:35 الإمارات) - AD Sports AFC

شباب الأهلي دبي × الوحدات (19:35 الإمارات) - AD Sports AFC