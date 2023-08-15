شخص مضطرب يدفع طائرة للعودة إلى المطار بعد ساعتين من إقلاعها

عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية إلى المطار لسبب غير متوقع، بعد ساعتين من إقلاعها.

وأقلعت الطائرة، التي كانت متوجهة إلى كوالالمبور، من سيدني الأسترالية في تمام الساعة 03,40 بتوقيت غرينتش، لكنها عادت في تمام الساعة 05,47 بتوقيت غرينتش، بعدما قرر القائد تغيير مساره فور وصوله لأجواء شمال غرب نيو ساوث ويلز.

وأصدرت شركة الطيران بيانًا نقلته وسائل إعلام محلية، أرجعت فيه عودة الطائرة للمطار إلى صدور سلوكيات من شخص مضطرب بين الركاب.

وضبطت الشرطة الأسترالية الشخص المضطرب فور هبوط الطائرة في سيدني، وتبين أنه يبلغ من العُمر 45 عامًا، قبل أن تنفذ عملية إخلاء للركاب.

أسفرت هذه الواقعة عن إلغاء 32 رحلة داخلية، بخلاف حدوث تأخير في بقية الرحلات لمدة ساعة ونصف الساعة، لكن هذه الأمور لم تؤثر سلبًا على الرحلات الخارجية.

