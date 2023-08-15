الشرقية للدخان تكشف عدد المدخنين في مصر (فيديو)

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، عن نسبة وعدد المدخنين في مصر.

وقال «أمان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم» عبر قناة «ten»، اليوم الإثنين، إن نحو 18% من المصريين يدخنون السجائر، كاشفًا أن السوق المصرية تستهلك نحو 5 مليارات علبة سجائر في السنة، أي نحو 100 مليار سيجارة.

وأضاف أن الشركة الشرقية للدخان تنتج 70 مليار سيجارة في السنة، موضحًا أن حصة «إيسترن كومباني» في السوق المصرية تتراوح ما بين 70 إلى 75%، أي تستحوذ على نحو 12% من المدخنين.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد سكان مصر بالداخل أكثر من 105 ملايين نسمة، أي أن مصر بها أكثر من 19 مليون مدخن، بحسب نسبة 18% التي أعلن عنها «أمان».