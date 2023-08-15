بعد صفقة كايسيدو.. أغلى 10 صفقات في تاريخ البريميرليج

بعد إسدال الستار على صفقة النجم الإكوادوري موسيس كايسيدو والذي انتقل من نادي برايتون الإنجليزي الى نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 115 مليون جنية إسترليني تعد الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، فما هي أغلى عشر صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فيما يلي نستعرض معا أغلى عشر صفقات في تاريخ البريميرليج:

١ - موسيس كايسيدو ( تشيلسي ) مقابل ١١٥ مليون جنية استرليني .

٢ - انزو فيرنانديز ( تشيلسي ) مقابل ١٠٦.٨ مليون جنية استرليني .

٣ - ديكلان رايس ( أرسنال ) مقابل ١٠٥ ملايين جنيه استرليني .

٤ - جاك جيرليتش ( مانشيستر سيتي ) مقابل ١٠٠ مليون جنية استرليني.

٥ - لوكاكو ( تشيلسي ) مقابل ٩٧ مليون جنية استرليني .

٦ - بول بوجبا ( مانشيستر يونايتد ) مقابل ٨٩ مليون جنية استرليني .

٧ - موديري( مانشيستر سيتي ) مقابل ٨٩ مليون جنية استرليني .

٨ - أنتوني ( مانشيستر يونايتد ) مقابل ٨٢ مليون جنية استرليني .

٩ - هاري ماجواير ( مانشيستر يونايتد ) مقابل ٧٨ مليون جنية استرليني .

١٠ - لوكاكو ( مانشيستر يونايتد ) مقابل ٧٥ مليون جنية استرليني .

المعروف أن فترة الانتقالات الصيفية ستغلق مع نهاية الشهر الحالي ومازالت هناك محاولات من العديد من الأندية لتدعيم صفوفها منها على سبيل المثال فريق ليفربول الذي يصارع الزمن لضم لاعب وسط مدافع بدلا من لاعبه فابينيو المنتقل إلى نادي اتحاد جدة السعودي ومانشستر سيتي الذي يسعى لدعم صفوفه بلاعبين خلال الفترة القادمة وفقا لتصريحات مديره الفني بيب جوارديولا.