جامعة الوادي الجديد تستقبل اليوم طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني داخل جامعة الوادي الجديد عن بدء استقبال طلاب المرحلة الثانية لبدء كتابة رغباتهم. وقد صرح الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، في بيان صحفي، أنه بعد ظهور نتائج تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، يستعد مكتب التنسيق داخل الجامعة لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق. ومن المتوقع أن تستمر عملية التسجيل حتى يوم الأربعاء المقبل.

أكد رئيس جامعة الوادي الجديد أن الجامعة قد استعدت بشكل كامل لاستقبال رغبات طلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2023-2024. تم تجهيز معمل حاسوب آلي على أعلى مستوى في المبنى الإداري للجامعة وتجهيزه بأجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة الإنترنت فائقة السرعة لتقديم خدمة متميزة ومجانية للطلاب وأولياء الأمور. تم أيضًا تنفيذ ورشة عمل تدريبية لموظفي إدخال البيانات، وتشكيل لجنة تعمل في إدارة شؤون الطلاب في الجامعة. وحددت وزارة التعليم العالي، حسب بيانها الصحفي، الحد الأدنى للتنسيق في المرحلة الثانية كونه 250 درجة للشعبة العلمية و238 درجة للشعبة الأدبية.

وأشار الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنه يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

قم بزيارة موقع التنسيق الإلكتروني من الرابط المرفق من هنا

أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

قم بإدخال رغباتك وفقًا للترتيب المناسب مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

معمل التنسيق الإلكتروني بالجامعة يعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا طوال أيام فترة التنسيق.

بهذا، تتوفر للطلاب فترة خمسة أيام لتقديم رغباتهم في التنسيق، ويجب عليهم اتباع الإرشادات المذكورة أعلاه لضمان تسجيل رغباتهم بدقة وفقًا لقواعد التوزيع المحددة.