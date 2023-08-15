مرشح المقاولون ضمن مجلس رابطة الأندية المحترفة

نادي المقاولون العرب مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة التي فازت بالتزكية وضمنها أحمد هاشم مرشح نادي المقاولون.

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وفاز كل من: أحمد دياب، عماد متعب، خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم بمقاعد مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول، بعدما حسمت مقاعد مجلس إدارة رابطة الأندية بالتزكية.

ويقام في الخامسة مساء غد الثلاثاء الاجتماع التنسيقي الأول لمجلس إدارة الرابطة، والذي يشهد انتخاب رئيس الرابطة ونائب الرئيس.

ويتوجه المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي بالتهنئة لمجلس الرابطة الجديد متمنيا له التوفيق في مهمته للارتقاء بمستوى مسابقة الدوري المصري.

‎من هو أحمد هاشم مرشح المقاولون العرب في رابطة الأندية المحترفة ؟



‎رشح نادي المقاولون العرب، أحمد هاشم لعضوية رابطة الأندية المحترفة والتي ستدير مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

‎ساهم أحمد هاشم منصب في التسويق بنادي المقاولون العرب ابتداءا من نوفمبر 2020 متطوعا ، ونجح هاشم في تطوير إستراتيجية إعادة تطوير شعار النادي وتصميم قميص اللاعبين، كما أدار استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصلى الاجتماعي وتسويق المحتوي.

‎ويعد هاشم هو عضو متطوع في ابراز مؤتمرات النادي والمعارض التجارية والأحداث الكبرى ، وأبرزها المساعدة في تطوير قطاع الشباب والناشئين فضلا عن التنسيق للفعاليات الخيرية (مستشفى 57357 وذوي الاحتياجات الخاصة).

‎كما وضع خطة لترقية الملعب وغرف ملابس اللاعبين بنادي المقاولون العرب ، ويمتلك خبرات عديدة في المجال الرياضي أبرزها قائد الفريق في تذكرتي في كأس أفريقيا تحت 23 سنة (استاد القاهرة والسلام) خلال شهر نوفمبر 2019.

‎كما تواجد كمنظم الحدث في بروتوكول الكاف 2019 ، ومنسق الحدث في كأس العالم للكرة الطائرة 2019 - تحت 18 ، ومشرف البروتوكول في بطولات العالم لسلاح الشيش ، ورئيس اللجنة الرياضية في اتحاد طلاب الجامعة البريطانية في مصر.



‎أحمد هاشم درس في الجامعة البريطانية في مصر - كلية إدارة الأعمال - قسم الأعمال الدولية ، كما درس في جامعة لندن ساوث بانك - كلية إدارة الأعمال - قسم الأعمال الدولية .

‎وحصل هاشم علي العديد من الدورات التدريبة وأبرزها. دبلومة الادارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA

دبلومة ادارة الاحداث الرياضية و دبلومة القانون الرياضي و دبلومة في التسويق الرياضي ودبلومة الادارة المالية في المجال الرياضي من الاتحاد الدولي FIFA

‎ دورة التسويق الرقمي شهادة جوجل المهنية ، دورة أبحاث التسويق من الجامعة البريطانية في مصر ، التسويق الدولي من الجامعة البريطانية في مصر ، دورة سلوك المستهلك من الجامعة البريطانية فى مصر، دورة الإدارة الإستراتيجية من الجامعة البريطانية في مصر ، مبادئ الدعاية والعلاقات العامة من الجامعة البريطانية في مصر ، دبلومة التسويق الرياضي ، ودبلوم إعادة التأمين المتقدم (معهد التأمين المصري).