رئيس الاتحاد السكندرى يكرم أبطال العالم للألعاب الفردية

كرم محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى أبطال زعيم الثغر بالألعاب الفردية و اللذين حققوا نتائج متميزة خلالالفترة السابقة و ذلك بحضور الكابتن عصام عبد العزيز مساعد مدير النادى للشئون الرياضية و الكابتن مصطفى السيد القائم بأعمالمدير النشاط الرياضى

و أشاد رئيس النادي بالتطور الكبير لفرق الألعاب الفردية بنادى الاتحاد السكندرى مشيرا الى أن النادى سيقدم كل الدعم لهم خلالالمرحلة المقبلة للمحافظة على هذا المستوى و هذه النتائج الرائعة

وخلال التكريم أكد على أنه ينتظر منهم المزيد من النتائج و البطولات في المستقبل القريب ومنحهم مكافآت تشجعية للأبطال و الجهازالفني ، و تم تكريم الأبطال وهم بطل السباحة عمر محمد الكسار

• مركز اول عالم تتابع 4X 100منتخب مصر مونو

• ثالث عالم فردى 200متر مونو ومن أبطال الكونغ فو وحبيبة محمد سعيد مركز اول افريقيا اندية ومركز اول عرب منتخب مصر ومركز ثالث عالم شابات منتخب مصر ومحمد عبدالعزيز عبداللطيف مركز اولافريقيا اندية ومركز اول عرب منتخب مصر ومركز ثالث عالم شباب منتخب مصر ومنة الله محمد محمد حسن مركز اول افريقيا اندية ومركزاول عرب منتخب مصر وكذلك بطلة الجودو زينب احمد السيد مركز اول افريقيا ناشئين تحت 17سنة فردى - وفرق مركز ثانى كاس افريقياناشئات تحت 17 سنةو مركز ثالث كاس افريقيا تحت 21سنة

كما تم تكريم والد اللاعبة أية محمد شحاته بطلة التايكوندو لتواجدها فى معسكر منتخب مصر والحاصلة على مركز ثالث بطولة البحرالأبيض المتوسط . وهران 2022مركز ثانى بطولة افريفيا . رواندا 2022 ومركز اول بطولة عربية في لبنان 2022 ومركز اول بطولة عربيةفي الامارات 2023 ومركز اول بطولة مصر الدولية 2023 ومركز اول كأس الرئيس 2023 تايكوندو و مركز ثالث بطولة الجايزة الكبرى.. فى روما 2023