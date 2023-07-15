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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد السكندري ضيفًا ثقيلًا على الإسماعيلي بالدوري المصري اليوم

الاسماعيلي والاتحاد
الاسماعيلي والاتحاد السكندري

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، فى المباراة التى تجمعهما على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري المصري.

 

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موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري

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ترتيب الدوري المصري بعد حسم الهابطين للقسم الثاني

ويلعب الإسماعيلي والاتحاد السكندري فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، بالجولة الختامية للدوري المصري الممتاز لنسخته الحالية 2022 ـ 2023.

ويلعب الاتحاد السكندري المباراة أمام الدراويش محتلا المركز الـ 7 برصيد  43 نقطة ، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 برصيد 37 نقطة  في ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد  نقطة.

وهبط بشكل رسمي ثلاث فرق إلى دوري القسم الثاني هم غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود بعد انتهاء مبارياتهم في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 حرس الحدود كان قد تأكد هبوطه قبل أسابيع بعد تموضعه في قاع جدول المسابقة، بينما هبط غزل المحلة وأسوان في الجولة الأخيرة بعد صراع قوي مع الداخلية وطلائع الجيش والبنك الأهلي.

 حرس الحدود تذيل جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، ويسبقه غزل المحلة وأسوان في سلم المسابقة برصيد 33 نقطة لكل منهما، ليشارك الفرق الثلاث في دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.

جدول ترتيب الدوري المصري 

1- الأهلي 78 نقطة من 30 مباراة

2- بيراميدز 70 نقطة من 33 مباراة

3- الزمالك 59 نقطة من 33 مباراة

4- فيوتشر 58 نقطة من 34 مباراة

5-  المصري البورسعيدي  47 نقطة من 32 مباراة

6- المقاولون العرب 44 نقطة من 33 مباراة

7- الاتحاد السكندري 43 نقطة من 33 مباراة

8- إنبي 42 نقطة من 33 مباراة

9- فاركو 41 نقطة من 33 مباراة

10- سموحة 39 نقطة من 33 مباراة 

11- البنك الأهلي 39 نقطة من 34 مباراة 

12- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 33 مباراة

13- الإسماعيلي 37 نقطة من 33 مباراة

14- طلائع الجيش 36 نقطة من 34 مباراة 

15- الداخلية 35 نقطة من 34 مباراة 

16- أسوان 33 نقطة من 34 مباراة 

17- غزل المحلة 33 نقطة من 34 مباراة

18- حرس الحدود 24 نقطة من 33 مباراة

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