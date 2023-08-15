تقلبات جوية في السعودية.. أمطار غزيرة ورياح قوية (فيديو)

بعد ساعات من تحذيرات المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، وثق عدد من المواطنين حالة التقلبات الجوية التي تشهدها منطقة الباحة.

وتداول مستخدمو موقع "X" (تويتر سابقًا)، لقطات تظهر سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية بمنطقة الباحة جنوب غربي المملكة.

تأتي هذه المشاهد بعدما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني توقعاتها بشأن حالة الطقس في المملكة، محذرة من هطول أمطار رعدية صيفية بدايةً من الثلاثاء وحتى السبت على عدد من المناطق.

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امطار قوية على الباحة الان



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حياكم الله على سناب اخبار المطر .. الرابط👇https://t.co/VqrxCLZ2DN pic.twitter.com/UCAtuSfgvG — عبدالعزيز الثبيتي (@1984_asd) August 14, 2023



ووجهت المديرية بضرورة بقاء المواطنين في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار، مع الابتعاد عن الأماكن التي تشهد تراكم السيول، منها الأودية والمستنقعات، كما حذرت من السباحة فيهما.

وتوقعت المديرية تأثر مكة المكرمة بأمطار متوسطة وغزيرة، تنتهي بجريان السيول وتساقط البرد وهبوب رياح نشطة، مثيرة للغبار والأتربة، وهو ما ستتأثر به كذلك مناطق جازان، وعسير، وميسان، والطائف، والعرضيات وغيرها.