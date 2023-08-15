الاتحاد السكندري: طارق العشري غير مقتنع بإمكانيات إبراهيم حسن

أكد محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن طارق العشري، المدير الفني الجديد لزعيم الثغر، غير مقتنع بإمكانيات إبراهيم حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

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وقال محمد سلامة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب الشمس" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة الشمس: " طارق العشري متحفظ على أداء إبراهيم حسن، ومن المحتمل رحيله عن الاتحاد السكندري خلال الفترة القادمة".

وأضاف محمد سلامة: "الاتحاد السكندري حريص على تدعيم بعض المراكز في صفوف الفريق على رأسها قلب الدفاع، والمهاجم الصريح، ومركز الجناح الأيمن في حال رحيل إبراهيم حسن".