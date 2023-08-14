الاتحاد السكندري يتعاقد مع الايفواري واتارا سواليو

أعلن مجلس أدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عن التعاقد مع الاعب الايفواري واتارا سواليو ليكون اخر التدعيمات الأجنبية للاتحاد السكندري هذا الموسم.

ويبلغ واتارا سواليو من العمر ٢٨ سنة وسبق له اللعب في اندية افريكا سبور الايفون والهلال السوداني والعين و الفتح و الوحدة ونجران في المملكة العربية السعودية وهو يلعب في مركز قلب الدفاع .

يذكر ان فريق الاتحاد السكندري بدأ فترة اعداده قبل اسبوع تحت قيادة المدير الفني طارق العشري الذي أعلن انه بصدد القيام ببناء فريق جديد لقلعة الشاطبي .