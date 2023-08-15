لمرورها بأزمة نفسية.. ربة منزل تنتحر شنقاً في مروحة بقنا

أقدمت ربة منزل على الانتحار، اليوم الاثنين، شنقا بحبل غسيل في مروحة، بسبب مرورها بأزمة نفسية بقرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل مشنوقة بحبل غسيل ومعلقة بمروحة، داخل منزلها بقرية النواهض بمركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع س.ب.ر، تبلغ من العمر 23 عاما، ربة منزل، بعدما أنهت حياتها شنقا بحبل غسيل بالمروحة داخل منزلها بقرية النواهض بمركز أبوتشت، بسبب مرورها بحالة نفسية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف النيابة العامة .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.