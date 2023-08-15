ندوة الوفد.. رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا يؤكد: مصر دولة قوية ولها كلمة مسموعة عالميا

أكد على فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، على قوة الدولة المصرية بين دولة العالم، خاصة بعد الأزمات التي مر بها العالم الفترة الماضية، وأثبتت مصر كلمتها وحضورها أمام الجميع.

وأضاف، علي فاروق، نحن كمصريين بالخارج خاصة ممن تعرضوا لأزمة كورونا أو حرب روسيا وأوكرانيا وحتى السودان، جميعنا رأينا قوة الدولة واحترام الدول لها وسماع كلمتها، قائلا: " شيء في غاية السعادة لما تلاقي كلمة دولتك مسموعة ومجابة، واعتدنا أن مصر لا تترك ابنائها تحت اي ظرف وتضع كرامتنا فوق اي اعتبارات، وجميعنا نفخر بوطننا وبقوته".

وفي نهاية حديثه، توجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على سلامه ابنائه بالخارج، وأيضا لكل المسؤولين بمصر ولوزارتا الخارجية والهجرة والسفارات المصرية، والسفير المصري بأوكرانيا على جهودهم الكبيرة لحل أزمة الطلاب والمصريين العالقين في حرب روسيا وأوكرانيا".

كما تقدم بالشكر للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، على جهودها وتواصلها الدائم واليومي مع المسؤولين والطلاب بأوكرانيا واطمئنانهم وعودتهم لوطنهم بسلام، قائلا: كانت حريصة في الاطمئنان على الجميع لذلك كانت تعقد لقاءات عبر زووم لتحذيرهم واطمئنان الأسر على ابنائهم حتى إنتهاء الازمة وإجلاء جميع من هناك".



وإستضافت "بوابة الوفد الإلكترونية"، اليوم الإثنين، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، الاستاذ علي فاروق، والذي يتواجد في مصر تلك الفترة بعد مشاركته بمؤتمر المصريين بالخارج تلبية لدعوة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، له لحضور هذا المؤتمر الهام.

يأتي ذلك بحضور الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، ومجدي حلمي، المشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية.

يذكر أن علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، قد قام بدور كبير في عمليات إنقاذ الطلاب المصريين من اوكرانيا بعد اندلاع الحرب الروسية السنة الماضية، وذلك بالتواصل ومتابعة وزارتا الهجرة والخارجية حتى نجاحهم لحل الأزمة بشكل نهائي، فضلا عن حرصه على مساعدة الطلاب في إيجاد اوراقهم الثبوتية من الجامعات لتقديمها في مصر لإستكمال دراستهم، خاصة بعد تدمير الجامعات هناك بسبب الحرب.



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