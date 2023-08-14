لجنة مكافحة كورونا: لا يوجد فيروس ظهر واختفى منذ بدء الخليقة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن انتهاء كورونا كوباء و لكن لم تعلن عن انتهاء فيروس كورونا، موضحا أنه لا يوجد فيروس من بدء الخليقة ظهر و اختفى.

كلما يحدث تحور يكون للأضعف و ليس للأقوى

وأوضح حسام حسني، خلال حواره ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم أنه كلما يحدث تحور يكون للأضعف و ليس للأقوى، مضيفا أن من بداية ظهور أوميكرون بدأت كل الإصابات بالجهاز التنفسي العلوي أما الجهاز التنفسي السفلي لا يُصاب.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أن شدة الخطورة تكون أقل، و حدوث أعراض و الحاجة إلى أجهزة تنفس أقل، و بالتبعية تكن المضاعفات طويلة المدى أقل بكثير.

