زد يعلن تعاقده مع الكونغولي موتوموسي رسمياً

أعلن نادي زد تعاقده مع صفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه في الوسم المقبل.

ونجحت إدارة زد في اتمام التعاقد مع بيتر موتوموسي لاعب منتخب الكونغو الديموقراطية ونجم وسط فريق فيتا كلوب.

ووقع موتوموسي على عقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة لينضم لقائمة طويلة من اللاعبين الجدد في صفوف الفريق الذي ستعد لخوض اولى مواسمه ببطولة الدوري الممتاز.

وكان زد قد اعلن في وقت سابق عن ضم المدافع الكونغولي مومبولي والتنزاني محسن ماليما اضافة لاعب منتخب جامبيا محمد سوانيه.

كما تعاقد النادي مع 7 لاعبين من النادي الاهلي وهم: شادي حسين وعلي لطفي ومصطفى سعد ميسي ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف وحمدي موسى، إضافة لضم ثنائي حرس الحدود مصطفى زيكو وإسلام عبد الله.