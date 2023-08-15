ندوة الوفد.. علي فاروق يكشف عن ما يدور في الشارع الأوكراني ومتطلعاتهم

كشف علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، عن ما يدور في الشارع وعقل الشعب الأوكراني، قائلا: "الأوكران لديهم أمل في تغيير الاوضاع وعودتها لسابق عهدها".

وأكد فاروق، على تواضع واحترام تعامل الشعب الأوكراني مع جميع الأجانب المقيمين بدولتهم، قائلا: "الأوكران شعب متواضع وعشري لأبعد الحدود إحنا كمصريين هناك مكناش في عنصرية أو تفرقة أو إننا في غربة، بالعكس كأنك في بلدك الدولة والناس جميلة هناك بشكل غير طبيعي".

كما نوه إلى العلاقة القوية بين مصر وروسيا، خاصة بعد الفترة الماضية بسبب علاقات وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كسب صداقة وثقة جميع الدول .

واستضافت "بوابة الوفد الإلكترونية"، اليوم الإثنين، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، الاستاذ علي فاروق، والذي يتواجد في مصر تلك الفترة بعد مشاركته بمؤتمر المصريين بالخارج تلبية لدعوة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، له لحضور هذا المؤتمر الهام.

يأتي ذلك بحضور الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، ومجدي حلمي، المشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية.

يذكر أن علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، قد قام بدور كبير في عمليات إنقاذ الطلاب المصريين من اوكرانيا بعد اندلاع الحرب الروسية السنة الماضية، وذلك بالتواصل ومتابعة وزارتا الهجرة والخارجية حتى نجاحهم لحل الأزمة بشكل نهائي، فضلا عن حرصه على مساعدة الطلاب في إيجاد اوراقهم الثبوتية من الجامعات لتقديمها في مصر لإستكمال دراستهم، خاصة بعد تدمير الجامعات هناك بسبب الحرب.

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