محافظ الوادي الجديد يتفقّد الممشى بقرية "بغداد" ويلتقي المواطنين "بالقصر"

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الممشى الجاري إنشاؤه بمدخل الكتلة السكنية لقرية بغداد بمركز باريس، يرافقه الأستاذ عبد الناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس.

في خطوة لتفقّد التحسينات الجديدة في الوادي الجديد، قام اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بزيارة الممشى الجديد الذي يتم إنشاؤه في مدخل الكتلة السكنية لقرية بغداد في مركز باريس. وقد رافقه في هذه الزيارة عبدالناصر صالح رئيس المركز.

وجّه بسرعة استكمال الأعمال المتبقية وزراعة الأحواض والمداخل بالأشجار المثمرة.

أثناء جولته في المشروع، وجّه اللواء الزملوط بضرورة استكمال الأعمال المتبقية بأسرع وقت ممكن. كما أشار إلى ضرورة زراعة الأحواض والمداخل بالأشجار المثمرة، وذلك لتحقيق المظهر الحضاري المأمول في القرية، وذلك تمهيدًا لمشاركتها في جائزة مصر للتميز الحكومي.

تفقد مبنى الوحدة المحلية وأوجه الإصلاح المطلوبة

بعد زيارته للممشى الجديد، توجه اللواء الزملوط إلى مبنى الوحدة المحلية في المنطقة. هناك قام بتفقّد حالة المبنى وأوجه الإصلاح المطلوبة. وفي هذا الصدد، أشار إلى ضرورة التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من أجل نقل تبعية محطة المياه التابعة للقرية إلى هذه الشركة، بهدف تحسين خدمات المياه في المنطقة.

تفقد الأهالي بعد صلاة المغرب في قرية القصر بباريس وتوجيه بتنفيذ مبادرة "تربية الدواجن"

وعقب آداء صلاة المغرب، التقى اللواء الزملوط بالمواطنين في قرية القصر بمركز باريس. وخلال هذا اللقاء، أعلن عن دراسة تنفيذ مبادرة "تربية الدواجن" لأهالي القرى، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري والمركز. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المواطنين اقتصادياً من خلال تربية الدواجن، وتحسين مستوى معيشتهم. ومن المقرر أن يكون التمويل لهذه المبادرة على شكل قروض تعاونية بلا فوائد يتم سدادها دون أي فوائد.

إجمالًا، تأتي هذه الزيارة في إطار جهود محافظة الوادي الجديد لتطوير المنطقة وتحسين جودة حياة سكانها. وتعكس الزيارة التزام الحكومة بالتنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمواطنين في المناطق الريفية. من المتوقع أن تسهم التحسينات المقترحة في رفع الحياة الحضرية في قرية بغداد بمركز باريس وجذب المزيد من الفعاليات والزوار إلى هذه المنطقة.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد الممشى بقرية "بغداد" ويلتقي المواطنين "بالقصر"

محافظ الوادي الجديد يتفقّد الممشى بقرية "بغداد" ويلتقي المواطنين "بالقصر"

محافظ الوادي الجديد يتفقّد الممشى بقرية "بغداد" ويلتقي المواطنين "بالقصر"

محافظ الوادي الجديد يتفقّد الممشى بقرية "بغداد" ويلتقي المواطنين "بالقصر"

محافظ الوادي الجديد يتفقّد الممشى بقرية "بغداد" ويلتقي المواطنين "بالقصر"