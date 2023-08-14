اتفاقية الحبوب وطيران مصري.. مقترحات رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا للمسؤولين بمصر لحل الأزمة

قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في اوكرانيا، إن أوكرانيا تُعتبر رابع أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، ونتيجة للحرب الروسية الأوكرانية هناك كميات كبيرة من القمح معدة للتصدير الا انها عالقة في الدولة، نظرا للحصار الذي تفرضه روسيا على تلك الموانئ، مما تسبب بارتفاع أسعار السلع الغذائية و بحدوث نقص في بعض الدول وبالتالي حدوث الأزمة.

وأضاف علي فاروق، " الموضوع سياسي بحت كل شيء هناك متوفر اوكرانيا دولة زراعية غنية وطبيعتها مهيأة لذلك بشكل مذهل، ونتمنى وجود تفاوض أو تعاقد من الدولة المصرية مع الروس لفتح ممرات يتم من خلالها نقل تلك الحبوب الى مصر فيما يسمى باتفاقية الحبوب".

وتمنى رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، استقرار الأوضاع وعودة الحياة والعمل والتجارة مرة اخرى بالبلاد، فهناك الكثير من الأضرار التي لحقت برجال الاعمال والتجار بسبب تلك الحرب والحصار على البضائع والمبالغ الباهظة لخروجها.

وتابع: " بعد أنباء فتح مطار في اوكرانيا مع الدولة البولندية على الحدود، نتمنى ونناشد أن يكون هناك خط طيران مباشر مصري الى هناك، نظرا للصعوبة التي نمر بها أثناء السفر".

وإستضافت "بوابة الوفد الإلكترونية"، اليوم الإثنين، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، الاستاذ علي فاروق، والذي يتواجد في مصر تلك الفترة بعد مشاركته بمؤتمر المصريين بالخارج تلبية لدعوة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، له لحضور هذا المؤتمر الهام.

يأتي ذلك بحضور الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، ومجدي حلمي، المشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية، وسامي ابو العز، مدير تحرير بوابة الوفد الإلكترونية.

يذكر أن علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، قد قام بدور كبير في عمليات إنقاذ الطلاب المصريين من اوكرانيا بعد اندلاع الحرب الروسية السنة الماضية، وذلك بالتواصل ومتابعة وزارتا الهجرة والخارجية حتى نجاحهم لحل الأزمة بشكل نهائي، فضلا عن حرصه على مساعدة الطلاب في إيجاد اوراقهم الثبوتية من الجامعات لتقديمها في مصر لإستكمال دراستهم، خاصة بعد تدمير الجامعات هناك بسبب الحرب.

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