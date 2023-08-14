الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

احذروا.. عادة خطيرة تهدد بانفجار الهاتف

الهاتف المحمول
الهاتف المحمول

 مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة من العام، يعاني الكثير من المواطنين من ارتفاع درجة حرارة هاتفهم وارتفاع درجة الحرارة بطارية الهاتف، كما أنه ترك الهاتف موصلًا بالشاحن لوقت طويل، يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية، لا سيما خلال فصل الصيف وسخونة الجو.

 عادة تهدد بانفجار الهاتف في الطقس الحار:

 وارتفاع درجات الحرارة الهاتف يؤدي إلى تدهور حالة البطارية، أو انفجارها في بعض الحالات، وإذا اعتاد الشخص ترك الهاتف تحت الوسادة بشكل دائم أثناء النوم، ويؤدي ذلك إلى تلف محتمل للبطارية.

 وهناك بعض الحالات التي يصل فيها الهاتف المحمول إلى تلف الهاتف بالكامل، وقد يزيد من احتمال نشوب حريق.

 وهناك علامات عدة قد تشير إلى اقتراب انفجار بطارية الهاتف المحمول، وهي:

 ــ ارتفاع درجة حرارة بطارية الهاتف.

 ــ سماع صوت صادر من بطارية الهاتف. 

 ــ انتفاخ وزيادة في حجم بطارية الهاتف.

 ــ شم رائحة شيء يحترق عندما تضع هاتفك في الشاحن.

 ــ انفجار بطارية الهاتف يتسبب في نشوب الحرائق.

 عدد من النصائح لتجنب انفجار بطارية الهاتف:

  1ـ لا تشحن الهاتف خلال وضعه أسفل الوسادة.

 2ـ استخدم الشاحن الأصلي.

 3ـ عدم وضع الهاتف في أماكن ساخنة.

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