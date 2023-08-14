السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد زيت خام محلى بالجنيه المصري

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 5 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد).

ممارسة رقم 5 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام





وتكون جلسة فض المظاريف والبت يوم الاربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية، تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، وتسليم خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 10 أكتوبر ٢٠٢٣، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

وكانت هيئة السلع التموينية اعلنت عن ممارسة رقم (1) لعام 2024/2023 لتوريد زيت عباد مستورد مكرر معبأ في عبوات 1 لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبحد أدنى 5000 طن خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل تسليم مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتسليم خلال شهر أكتوبر و/أو نوفمبر و/أو ديسمبر 2023.



وتقدم أسعار العروض على أساس CIF $ للطن بالسداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوم ومازالت العروض سارية الصلاحية من تاريخ جلسة فض المظاريف وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023 .

تقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الإدارية.