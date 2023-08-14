أوروبا تتهافت على خريجي المدارس التطبيقية المصرية

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم، تفاصيل توقيع 5 بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إنه تم تطوير المناهج، ونسبة الحضور أكثر من 85%، مضيفًا:"الدول الأوروبية بدأت تطلب خريجين مصريين من المدارس التكنولوجية التطبيقية، ونحن سنعلمهم اللغات الأوروبية، لتسهيل فرص عمل لهم في الخارج".



وأضاف أن البروتوكول مع اتحاد الصناعات والبنوك وغيرهم، تحت مسئولية الغرف الصناعية، وتمويل البنوك، ووصلنا حتى اليوم لـ 60 مدرسة تكنولوجية ونأمل توقيع 5 بروتوكولات لإنشاء 5 مدارس أخرى في أكتوبر المقبل."

وشهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة، وزير العمل، توقيع 5 بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، تخصصات (ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء)، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأدوية، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب والأثاث تخصصات (تنفيذ أثاث طبيعي وصناعي – دهانات الأخشاب – التنجيد – إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب)، بمحافظة الجيزة، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعات مواد البناء تخصصات (فحص واختيار بلوكات الرخام – الصيانة العامة لخطوط الجلي – صيانة شاسيهات SPD)، بمحافظة بني سويف، ومدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكية والكهربية، تخصصات (ميكانيكا – صناعات كهربية – ميكنة خطوط إنتاج – ميكاترونيكس)، بمحافظة القاهرة، وذلك بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.