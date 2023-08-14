علي فاروق يطالب مصر بوسيلة ضغط على جامعات أوكرانيا لإنهاء أوراق الطلاب

أوضح علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، مطالب الجالية المصرية من الدولة المصرية في تلك الفترة، وهى إيجاد وسيلة قوية للضغط على الجامعات ليتم تسليم الأوراق المتبقية للطلاب المصريين ليستكملوا دراستهم بمصر، نظرا للمبالغ الباهظة التي تطلبها عدد من الجامعات لإستكمالها.

وأضاف علي فاروق، " نطالب وزارتا الخارجية والهجرة والسفارة المصرية بالضغط على تلك الجامعات لكي يتم إنهاء الأزمة بالكامل وإنقاذ مستقبل طلابنا الدراسي".

وأشار " فاروق" إلى مطلب هام لأبناء وطلاب مصر بالخارج وهو تسوية موقفهم التجنيدي بمصر، وبالفعل تم تنفيذ هذا المطلب قبل أيام فضلا عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بهذه العملية، شاكرا وزارة الهجرة والمسؤولين بمصر لسماع صوت المصري بالخارج وتنفيذ رغباته.



وإستضافت "بوابة الوفد الإلكترونية"، اليوم الإثنين، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، الاستاذ علي فاروق، والذي يتواجد في مصر تلك الفترة بعد مشاركته بمؤتمر المصريين بالخارج تلبية لدعوة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، له لحضور هذا المؤتمر الهام.

يأتي ذلك بحضور الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، ومجدي حلمي، المشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية، وسامي ابو العز، مدير تحرير بوابة الوفد الإلكترونية.

يذكر أن علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، قد قام بدور كبير في عمليات إنقاذ الطلاب المصريين من اوكرانيا بعد اندلاع الحرب الروسية السنة الماضية، وذلك بالتواصل ومتابعة وزارتا الهجرة والخارجية حتى نجاحهم لحل الأزمة بشكل نهائي، فضلا عن حرصه على مساعدة الطلاب في إيجاد اوراقهم الثبوتية من الجامعات لتقديمها في مصر لإستكمال دراستهم، خاصة بعد تدمير الجامعات هناك بسبب الحرب.

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