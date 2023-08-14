طبع رواية القرية الفائزة بمسابقة شباب الجامعات

يقيم المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى حفل توقيع الطبعة العربية من رواية» القرية « والتى تأتى ضمن الأعمال الفائزة بمسابقة شباب الجامعات المصرية فى دورتها الأولى، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق ١٦ أغسطس فى تمام الساعة ١٢ ظهرًا بقاعة طه حسين بمقر المركز القومى للترجمة.

يقام حفل التوقيع بحضور الفريق الفائز من قسم اللغة الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر: المشرف على الفريق الدكتور أحمد محمد أحمد عبدالرحمن وأعضاء الفريق عثمان عبد الناصر عثمان، ومحمد محمدى الشحات وهاجر قدرى محمد.

ýرواية «القرية» من تأليف انتصار حسين ومن ترجمة فريق قسم الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ومن تقديم عبد الرحيم الكردى.

ýجدير بالذكر أن الدورة الأولى لهذه المسابقة شارك بها اثنتان وعشرون جامعة مصرية، توزعت على ثمانى عشرة لغة.