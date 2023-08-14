علي فاروق يكشف مافيا التعليم والسماسرة في أوكرانيا: استغلال الأزمة ومبالغ تصل لملايين الدولارات

تحدث علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، عن أزمة مافيا التعليم والسماسرة في أوكرانيا والتي كانت تستغل الوضع على حساب أموال الطلاب، وهم كل آمالهم إيجاد أوراقهم الثبوتية لاستكمال دراستهم ببلدهم وإنقاذ مستقبلهم التعليمي.

وأكد فاروق، أن السفارة المصرية والخارجية قامت بقفل الأبواب على هؤلاء المافيا والسماسرة، وبالتنسيق معنا ومع الجامعات تم إستخراج عدد كبير من تلك الأوراق، حوالي 90٪ من الاوراق تم توثيقها واستخراجها، كما يوجد جروب لكل جامعة ومسجل باسمها يتواجد به مسؤولين من الخارجية والهجرة لكي تكون الامور واضحة امام الجميع وتسير بمنتهى الشفافية، وهناك بعض الجامعات التي نجد صعوبة في التعامل معها لاستخراج الاوراق نظرا لوجود الفساد بها واستغلال الوضع لتحقيق مكاسب باهظة تصل لملايين الدولارات.

وإستضافت "بوابة الوفد الإلكترونية"، اليوم الإثنين، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، الاستاذ علي فاروق، والذي يتواجد في مصر تلك الفترة بعد مشاركته بمؤتمر المصريين بالخارج تلبية لدعوة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، له لحضور هذا المؤتمر الهام.

يأتي ذلك بحضور الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، ومجدي حلمي، المشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية، وسامي ابو العز، مدير تحرير بوابة الوفد الإلكترونية.

يذكر أن علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، قد قام بدور كبير في عمليات إنقاذ الطلاب المصريين من اوكرانيا بعد اندلاع الحرب الروسية السنة الماضية، وذلك بالتواصل ومتابعة وزارتا الهجرة والخارجية حتى نجاحهم لحل الأزمة بشكل نهائي، فضلا عن حرصه على مساعدة الطلاب في إيجاد اوراقهم الثبوتية من الجامعات لتقديمها في مصر لإستكمال دراستهم، خاصة بعد تدمير الجامعات هناك بسبب الحرب.

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