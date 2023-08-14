أحمد العمري يلامس وجدان الجمهور فى ختام مهرجان الأوبرا الصيفى

أمسية للإنشاد الدينى اختتمت بها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة واحياها المنشد أحمد العمري وفرقته .

فعلى مسرح أوبرا دمنهور أطلق العمرى العنان لصوته الندى ليتردد صدى روحانى لامس الوجدان والهم الروح وارتقى بمشاعر الجميع واجاد فى اداء العديد من الاعمال الروحانية التي تعبر عن السلام والتسامح والقيم النبيلة للدين الاسلامى كان منها "حمدا لك الله ، تملكتموا عقلى ، لبيك يا سرى ، مولاي ، صلاة من الرحمن ، ياصلاة الزين ، لاجل النبى ، غالى أنت غالى ، صلوا ، على من ذكر الله ، المسك فاح وقمر".

وكان الحفل قد بدأ بفقرة موسيقية لفصل العود بمركز تنمية مواهب بأوبرا دمنهور شملت ثلاث الحان هى اما براوه ، طير بينا ياقلبي ونسم علينا الهوا .

جدير بالذكر أن مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة اقيم بمسرح اوبرا دمنهور على مدار اربعة ايام متصلة وتضمن عروض متنوعة لكل من فريق على مر الاجيال ، فريق كورال كيان بقيادة المايسترو احمد الريانى ، فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب باوبرا الاسكندرية ودمنهور والمنشد احمد العمرى وفرقته ، الى جانب عدد من الفقرات الفنية لطلاب مختلف فصول مركز تنمية المواهب .