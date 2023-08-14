تنظيم ندوة شعرية في بيت ثقافة أخميم بسوهاج

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب. وقد أقيمت أحد هذه الأنشطة في بيت الثقافة بأخميم، حيث نفذت ندوة شعرية ناجحة.

شهدت ندوة شعرية في بيت ثقافة أخميم حضور عدد من الشعراء المتميزين من نادي أدب أخميم، بحضور القائمين على نشاطات البيت وجمهور عشاق الشعر. تضمنت الندوة فعاليات عديدة منها قراءة القصائد المكتوبة من قبل الشعراء المشاركين، حيث تنوعت بأساليبها وأشكالها المختلفة وأبدعاتها الفردية.

لفت أداء الشعراء المشاركين الأنظار، حيث تمكنوا بموهبتهم الفريدة من نقل الأحاسيس والمشاعر إلى الحضور، وجعلوا الندوة تجربة فريدة ومميزة للجميع. تناولت القصائد مواضيع متنوعة من حب، إنسانية، اجتماعية، وقضايا وجودية، وتمحورت حول قضايا وأوضاع العصر الحالي.

من ضمن الشعراء المشاركين في الندوة: رمضان عبدالله إبراهيم، عبدالرحمن الشريف، عبدالناصر عبد المولى، أيمن الحمال، ومحمد خضر. قدّم كل شاعر أعماله الفنية المتألقة للجمهور وتفاعل معها بإشادة وتقدير.

وفي نهاية الندوة، قدّم رئيس فرع ثقافة سوهاج، جلال أبو الدهب، الشكر والتقدير للشعراء المشاركين وللحضور، وأشاد بما تحقق من مستوى عالٍ للثقافة والفن في المنطقة.

تأتي هذه الندوة الشعرية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تقوم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في مختلف المحافظات المصرية، بهدف تعزيز الثقافة والفن في المجتمع وتشجيع الشباب على التعبير الفني والثقافي بكافة أشكاله.

ثقافة سوهاج تقيم ندوة شعرية في بيت ثقافة أخميم

ثقافة سوهاج تقيم ندوة شعرية في بيت ثقافة أخميم

ثقافة سوهاج تقيم ندوة شعرية في بيت ثقافة أخميم