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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مهاجم الاهلي السابق ينضم للداخلية .. رسمياً

أحمد سيد غريب
أحمد سيد غريب

نجح نادي الداخلية في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

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ميمي عبد الرازق مديراً فنياً للداخلية .. رسمياً

وأتم الداخلية تعاقده مع أحمد سيد غريب مهاجم الاهلي السابق في صفقة انتقال حر ليصبح رابع صفقات الفريق.

ووقع غريب على عقد يمتد لموسمين مع الداخلية بعد تجربتين لم يكللا بالنجاح في الموسم الماضي مع الاتحاد السكندري وزد.

ويسعى الداخلية لحسم المزيد من الصفقات المميزة خلال الأيام القليلة الماضية من جل الظهور بمستوى مميز في الموسم المقبل.

وكان النادي قد اعلن قبل أيام قليلة تعاقده مع محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي.

 