تقوم الوحدة المحلية بمبادرة لدعم المواطنين، حيث تقوم بطرح الخضراوات والفواكه في منافذ البيع الموجودة بمقر الوحدة المحلية وأيضًا في ميادين البساتين والشعلة وشارع بهنوس بحى القلقان. تأتي هذه الخطوة في إطار توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار منخفضة.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير الخضراوات والفواكه ذات الجودة العالية للمواطنين بأسعار معقولة، وذلك لتخفيف العبء المالي عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الوحدة المحلية تقوم أيضًا بطرح بعض السلع الغذائية والدجاج بسعر مخفض قدره 100 جنيه لكل 1100 جرام، بهدف تلبية احتياجات الأسر وتوفيرها بأسعار معقولة.

هذه المبادرة تأتي بعد توجيهات الجهات المعنية بالاهتمام بالمواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم. حيث يعتبر توفير الخضراوات والفواكه بأسعار مخفضة أمرًا ضروريًا لتحسين الوضع الغذائي والحفاظ على صحة المواطنين.

ويتفاعل المواطنون بشكل إيجابي مع هذه المبادرة، حيث يبديون ارتياحهم لتوفر هذه السلع بأسعار مناسبة، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم ورفع مستوى رضاهم الشخصي والصحي.

من جانبها، تؤكد الوحدة المحلية استمرارية هذه المبادرة وتعهد بتلبية احتياجات المواطنين من الخضراوات والفواكه والسلع الغذائية بأسعار منخفضة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتأمين حياة كريمة لجميع المواطنين.

في الختام، يعد توفير الخضراوات والفواكه والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ البيع بمقر الوحدة المحلية وبميادين البساتين والشعلة وشارع بهنوس بحى القلقان إجراءً حميدًا يساهم في تحسين أوضاع المواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

محلية الخارجة توفر الدجاج بـ 100 جنيه لكل 1100 جرام والخضراوات والفواكه

محلية الخارجة توفر الدجاج بـ 100 جنيه لكل 1100 جرام والخضراوات والفواكه

محلية الخارجة توفر الدجاج بـ 100 جنيه لكل 1100 جرام والخضراوات والفواكه

محلية الخارجة توفر الدجاج بـ 100 جنيه لكل 1100 جرام والخضراوات والفواكه

محلية الخارجة توفر الدجاج بـ 100 جنيه لكل 1100 جرام والخضراوات والفواكه

محلية الخارجة توفر الدجاج بـ 100 جنيه لكل 1100 جرام والخضراوات والفواكه

محلية الخارجة توفر الدجاج بـ 100 جنيه لكل 1100 جرام والخضراوات والفواكه

محلية الخارجة توفر الدجاج بـ 100 جنيه لكل 1100 جرام والخضراوات والفواكه